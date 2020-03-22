الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد





3 طرق للتخلص من السمنة الموضعية

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ظهرت العديد من التقنيات والطرق الحديثة التي تستخدم في تنسيق القوام، من ضمنها "نحت الجسم رباعي الأبعاد".الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي ما هو نحت الجسم رباعي الأبعاد؟ وما هي الأوزان المناسبة لإجراؤه؟( الفيديو ep2)وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "الدستور" إن من شروط نحت الجسم رباعي الابعاد أن نكون أقرب للوزن المثالي بمعنى أن تكون الزيادة حوالي 10 إلي 15 كيلو فقط، فلا يصلح أن يكون المريض تخطى الـ 100 كيلو ويريد أن يقوم بشد البطن، أو تنسيق قوام بشكل عام؟وأكد إن المريض الذي يعاني من السمنة المفرطة لابد أن يلجأ إلي جراحات الوزن الذي من شأنها انقاص الوزن بصورة فعالة، أما إذا كان أقرب للوزن الطبيعي ولديه بعض الدهون في مناطق محددة مثل الفخذين والبطن والذراعين والثدي كل هذا يطلق عليه " سمنة موضعية" وعلاجها علاج موضعي والذي يتم بعدة طرق.واشارإلي إن الطريقة التقليدية للتخلص من السمنة الموضعية هي شفط الدهون، والتي من خلالها يتم شفط الطبقة ما بين الجلد والعضلات، ويتم شفطها بالشفاطات التقليدية وهي رخصية الثمن، وهناك شفاطات هي الأحدث وتتم عن طريق تسليط موجات فوق صوتيه "الفيزر" والتي تفتت الخلايا الدهنية تماما وتحافظ على الشرايين، وتعمل على شد الجلد المترهل، وهي تقنية تعتمد على الجلد السليم الذي تفتت جميع الدهون التي توجد أسفله وتقوم بعدها بشد الجلد، فلا تحدث كدمات ويعود المريض لحياته بشكل أسرع، وتحافظ على الشرايين، وهي تقنية مكلفة ولكن نتائجها مبهرة.أما بالنسبة للمرأة التي أجرت عمليات قيصرية متكررة فلا يصلح لها شفط على الاطلاق ولكن يتم التخلص من الدهون الموجودها بشفطها مع شد الجلد الجراحي أسفل ثنيات الجلد، لافتاً إن هناك من الحالات التي أجرت جراحة سمنة وكان وزنه 300 كيلو فأكثر فقد العديد من الكيلوجرامات ففي هذه الحالة يحدث ترهل للجلد، فيجب أن يقوم بعمل رياضة بإستمرار وإذا استمرت مشكلة ترهل الجلد يحب شده اسفل ثنايات الجلد وهي عملية تنسيق قوام بسيطة للغاية ولا توجد بها أي خطورة على الإطلاق.ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي- عماره صيدليه العزبي- الدور الرابع مصر الجديدةالمعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه- الدور الثامنالتجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.الأسكندرية: مستشفى ألفا147 عقل باشا، سيدي بشر قبلي، قسم المنتزهطنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .