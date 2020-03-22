رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السيسى يوقع تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار

الأحد 22/مارس/2020 - 05:02 م
السيسي
السيسي
أ ش أ
طباعة
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 20 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983.

وتتضمن التعديلات أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج مصر، ما لم يكن بحوزته مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالتواجد بإحدى المواقع الأثرية والمتاحف دون تصريح بذلك، أو تسلق أثرًا دون ترخيص بذلك.
نشر القانون بالجريدة الرسمية.

موضوعات متعلقة

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

السيسى لـ«المشككين»: «إنتوا مستكترين إن ربنا محافظ علينا؟»

السيسى: ضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80 % من الأجر الأساسى

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

الدكتور كريم صبري يوضح لـ "الدستور": شروط اجراء نحت الجسم رباعي الأبعاد

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

منوعات

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

«كل يوم كتاب».. مبادرة لاستغلال وقت الفراغ بعد أزمة «كورونا»

«في حضرة الشمس الجليلة».. جديد ريم شعبان

بعد تفشي «كورونا».. مثقفون يطالبون برفع الحصار عن الإيرانيين

«خليها بالبركة».. أسوأ مفردات الحارة المصرية