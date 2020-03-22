الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين تاج الدين مستشارًا للرئيس

نشرت الجريدة الرسمية القرار الجمهوري رقم 133 لسنة 2020 بتعيين الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية لمدة عام اعتبارا من 21 مارس 2020.كما نشرت الجريدة أيضا القرار الجمهوري رقم 135 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 901 لسنة 1967 بشأن إعادة تنظيم الجريدة الرسمية.