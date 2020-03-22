البحرين تعلن وفاة ثاني حالة بـ«بكورونا»

أعلنت وزارة الصحة البحرين اليوم الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".وأكدت وزارة الصحة البحرنية، أن حالة الوفاة الثانية لمواطنة بحرنية تبلغ من العمر 51 عامًا.وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت أمس السبت، أن العدد الإجمالي للذين خرجوا من الحجر الصحي الاحترازي بلغ 250 شخصًا، وفقًا لما نقلته فضائية "سكاي نيوز" عربية في نبأ عاجل لها قبل قليل.وكانت الوزراة، أعلنت الجمعة الماضية، ارتفاع حالات التعافي من كورونا في البحرين إلى 112.