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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

نتنياهو يطالب بخطة لإنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي من تبعات كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:00 م
نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
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طالب بنيامين نتيناهو رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، اليوم الأحد، وزارات المالية والاقتصاد لديه بتقديم خطة لتعويض الخسائر التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال نتنياهو، خلال اجتماعه مع وزارات الاقتصاد والمالية ومسؤولي مجلس الأمن القومي، إنه يجب تقديم خطة لإنقاذ الاقتصاد في غضون 48 ساعة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وأكدت تقارير إسرائيلية أن هناك نحو نصف مليون عاطل جراء إغلاق العديد من المرافق بعد انتشار كورونا.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 945 حالة، محذرة من أنه من المتوقع تسجيل نحو 300 حالة جديدة في غضون ساعات قليلة، بسبب عدم التزام الإسرائيليين بتعليمات الطوارئ.

وصادق نتنياهو، في وقت سابق، على سريان العديد من إجراءات الطوارئ الإضافية، وأبرزها تقييد حركة الإسرائيليين، والسماح لهم بالنزول لشراء الطعام والدواء وبعض الأماكن المحدودة، مثل العمل وأي أنشطة أو فعاليات لا يتم التجمهر فيها لأكثر من 10 أشخاص فقط.

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