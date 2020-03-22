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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حنان مطاوع: سعيدة بردود الأفعال حول «بنت القبايل»

الأحد 22/مارس/2020 - 04:59 م
حنان مطاوع
حنان مطاوع
منار إبراهيم
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أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها عن دورها في مسلسل "بنت القبايل" والذي عُرض الفترة الماضية على شاشة قناة الحياة.

وقالت حنان في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن ردود الأفعال فاقت توقعاتها رغم تفاؤلها بنجاح العمل أثناء قراءتها للسيناريو الذي يتضمن أحداثًا مثيرة وشيقة جعلتها تبدي موافقتها للمشاركة في بطولة العمل على الفور، متمنية أن تظل دائمًا عند حسن ظن جمهورها بها.

وأشارت حنان مطاوع إلى أنها الآن تفرغت لمسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، مؤكدة أنها أنهت نصف مشاهدها.

"بنت القبايل" مسلسل من 45 حلقة يمزج بين الخيال والأسطورة بأجواء رومانسية، ويترجم الحياة الأسرية وتشابكات العلاقات الإنسانية والأخلاقية فيها، وتغلف الرومانسية ما بين أفراد الأسرة وترابطها في إطار صعيدي ودراما تظهر الأجواء العامة والعادات والجذور التي يتمسكون بها من قيم وكرامة حتى الآن.

المسلسل من بطولة عمرو عبدالجليل وحنان مطاوع، ومحمد رياض، ومحمود عبدالمغني، منة فضالي، مدحت تيخا، أشرف عبدالغفور وآخرين، سيناريو وحوار شاذلي فرح وإخراج حسني صالح.

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