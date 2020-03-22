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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اليوم.. بدء التدريس بالجامعة الأمريكية في القاهرة عبر الإنترنت

الأحد 22/مارس/2020 - 04:59 م
الجامعة الأمريكية
الجامعة الأمريكية في القاهرة
إسراء جمال
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بدأت الجامعة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الأحد، التدريس عبر الإنترنت للطلاب لمدة أسبوعين، كأحد الإجراءات الوقائية العديدة التي تتخذها الجامعة للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقالت عزيزة اللوزي، الرئيس الأكاديمي المشارك للتعليم والتدريس التحويلي، إن الجامعة الأمريكية بالقاهرة بدأت في تدريب أعضاء هيئة التدريس على التدريس عبر الإنترنت في بداية هذا الشهر.

وأضافت اللوزي: "يوجد بالجامعة موردا فريدا، وهو مركز التعلم والتدريس. تأسس المركز منذ نحو 17 عامًا، ولم يصبح معروفًا على المستوى الإقليمي فحسب، بل أصبح معروفًا دوليًا لخبرته في تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس وتقديم الدعم لهم في علم أصول التدريس والتقييم والتعليم الرقمي."

وعقد مركز التعلم والتدريس بالجامعة دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس في سبل وأدوات التدريس عبر الإنترنت ويكثف دعمه المتاح لضمان الانتقال السلس إلى خطوة التدريس عبر الإنترنت. كما أعد أيضًا إرشادات لأعضاء هيئة التدريس على موقع الجامعة.

وأعلن رئيس الجامعة الأكاديمي إيهاب عبد الرحمن مؤخرا استئناف الفصول والواجبات (عبر التدريس عبر الإنترنت) ابتداءً من اليوم، ولكن بدون إجراء أي امتحانات خلال الأسبوعين القادمين.

وتقول اللوزي إن الانتقال إلى التدريس عبر الإنترنت هو أمرا صعبا على الجميع، ولكنه بمثابة فرصة جيدة: "أثق في قدرتنا على مواجهة هذا التحدي. وأعتقد أن علينا جميعا أن نغتنم هذه الخطوة كفرصة تعليمية من شأنها مساعدتنا في المستقبل."

وكانت أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة مؤخرا عن قرارها بتقديم موعد عطلة الربيع حيث بدأ الأحد الماضي 15 مارس لمدة أسبوع.

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