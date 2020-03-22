محافظ دمياط تكرم الأم المثالية ووكيل التربية والتعليم

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، السيد سويلم مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط لبلوغه السن القانونية للمعاش، حيث قامت بمنحه درع المحافظة تقديرا لجهوده المبذولة فى خدمة العملية التعليمية خلال فترة عمله معربة عن أصدق أمنياتها له بالتوفيق والسداد.وقد هنأت المحافظ مديرية التضامن الاجتماعي والسيدة أمينة راشد إبراهيم رحمة الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لعام ٢٠٢٠، كما وجهت التحية لكل سيدة وأم على أرض المحافظة مثمنة دورهم وكفاحهم من أجل بناء هذا المجتمع.وتقدمت الدكتورة منال عوض بالتهنئة لأبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج داعية الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات..جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى المنعقدة اليوم بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء طارق كامل مساعد مدير الأمن واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.