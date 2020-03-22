محاكمة تاجر مخدرات بالزاوية الحمراء

أحالت نيابة الزاوية الحمراء، تاجر مخدرات لمحكمة الجنايات في تهمة حيازة مواد مخدرة، وأقراص ترامادول، بهدف ترويجها على عملائه.وكان قسم شرطة الزاوية الحمراء قد ألقى القبض على "سيد.ع" 30 سنة، سابق اتهامه في 4 قضايا آخرها سرقة بالإكراه، وعثر عليه في مسكنه، وكان بحوزته 300 جرام من الهيروين المخدر، و34 من أقراص الترامادول، و1200 جنيه، وهاتف محمول.