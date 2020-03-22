البابا فرنسيس يدعو العالم للصلاة معه للنجاة من كورونا 27 مارس

دعى البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" العالم أجمع للصلاة معه من أجل النجاة من فيرس كورونا، يوم الجمعة 27 مارس.من ناحية أخرى.. كانت قد بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية الصوم الكبير، في الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، ومن المقرر أن تختمه مع الاحتفال بعيد القيامة في 19 أبريل المقبل.