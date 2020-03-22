لؤي يطرح «ضقت صبرًا»

طرحت شركة "مزيكا" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو، أغنية "ضقت صبرا" للنجم لؤي، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "على خيرة الله".لؤي، عاد بحماس شديد وكثف من نشاطه الفني، حيث انتهى من تسجيل أغنيات الألبوم مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، ومن المقرر أن تطرح الأغنيات تباعا خلال الفترة القادمة.أغنية "ضقت صبرا" من كلمات محمد البدري، وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة.