إصابة رضيع في إسرائيل بكورونا

أعلن مستشفى "شير زيديك" لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة طفل يبلغ من العمر شهرين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرةً إلى أن الرضيع ولد بوزن قليل للغاية، ويعاني من مضاعفات ولادته مبكرًا.وأوضح المستشفى الإسرائيلي أن إصابة الطفل الرضيع جاءت بعد ثبوت إصابة إحدى الممرضات بفيروس كورونا، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 945 حالة، وسط تحذيرات من تسجيل نحو 300 حالة جديدة في غضون ساعات قليلة، بسبب عدم التزام الإسرائيليين بتعليمات الطوارئ.وصادق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود"، في وقت سابق، على سريان العديد من إجراءات الطوارئ الإضافية، في وقت سابق، أبرزها تقييد حركة الإسرائيليين، والسماح لهم بالنزول لشراء الطعام والدواء وبعض الأماكن المحدودة، مثل العمل، وأي أنشطة أو فعاليات لا يتم التجمهر فيها لأكثر من 10 أشخاص فقط.