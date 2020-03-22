رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إصابة رضيع في إسرائيل بكورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:04 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
طباعة
أعلن مستشفى "شير زيديك" لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إصابة طفل يبلغ من العمر شهرين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرةً إلى أن الرضيع ولد بوزن قليل للغاية، ويعاني من مضاعفات ولادته مبكرًا.

وأوضح المستشفى الإسرائيلي أن إصابة الطفل الرضيع جاءت بعد ثبوت إصابة إحدى الممرضات بفيروس كورونا، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 945 حالة، وسط تحذيرات من تسجيل نحو 300 حالة جديدة في غضون ساعات قليلة، بسبب عدم التزام الإسرائيليين بتعليمات الطوارئ.

وصادق بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال المنتهية ولايته وزعيم حزب "الليكود"، في وقت سابق، على سريان العديد من إجراءات الطوارئ الإضافية، في وقت سابق، أبرزها تقييد حركة الإسرائيليين، والسماح لهم بالنزول لشراء الطعام والدواء وبعض الأماكن المحدودة، مثل العمل، وأي أنشطة أو فعاليات لا يتم التجمهر فيها لأكثر من 10 أشخاص فقط.

موضوعات متعلقة

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

كوريا الشمالية: كيم جونج أون يشرف على اختبار سلاح تكتيكى

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

4 دول جديدة تعلن أولى حالات الوفاة بـ«كورونا» على أراضيها

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

«قومي البحوث» ينفي تحديد مدة زمنية لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

بعد تفشي «كورونا».. مثقفون يطالبون برفع الحصار عن الإيرانيين

«خليها بالبركة».. أسوأ مفردات الحارة المصرية

القصة الكاملة للخبز ولماذا يسميه المصريون بــ«العيش»؟

ناقد مغربي: خفافيش الظلام التي تعيش بيننا أخطر من كورونا