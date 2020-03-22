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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

لمواجهة كورونا.. إجراءات وقائية من النائب العام

الأحد 22/مارس/2020 - 04:01 م
حمادة الصاوي النائب
حمادة الصاوي النائب العام
محمد عيسي
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أصدر المستشار أيمن بدوي، المحامي العام الأول مدير النيابات، بيانا لرؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف، جاء في فحواه أنه إيمانًا من المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بأهمية الحفاظ على الصحة العامة لأعضاء النيابة العامة، والموظفين وجمهور المتعاملين مع النيابات من متقاضين ومواطنين ومتهمين، إزاء المتداول حول فيروس "كورونا" المستجد، وأضراره ومنعا لانتشاره، وحرصا منه على توفير التدابير والأدوات اللازمة للوقاية من هذا الفيروس وضمان جودتها وسلامتها، أمر بما يتبع.

وأشار البيان إلى أنه يرجى من القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات الاستئناف إرسال مندوب من كل نيابة استئناف إلى إدارة النيابات لاستلام ألف كمامة وألف قفاز، لاستخدام أعضاء النيابة والموظفين الشخصي، والتواصل مع الإدارة حال قرب نفاد الكمية المنصرفة لتوفير أخرى، علمًا بأنه سيوفر ثلاثمائة كمامة وثلاثمائة قفاز لكل نيابة متخصصة بمكتب النائب العام ومعهد البحوث الجنائية والتدريب ومركز المعلومات.

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