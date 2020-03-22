إيبارشية طما تطلق أول إذاعة لمدارس الأحد «أون لاين»

تبدأ إيبارشية طما للأقباط الأرثوذكس، اليوم الأحد، أول بث مباشر لمدارس الأحد من مقر المطرانية، كبديل لإلغاء مدارس الأحد والأنشطة الكنسية لمدة أسبوعين للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتسعى الكنيسة في الوقت الراهن لإذاعة الاجتماعات والأنشطة أون لاين، بدون حضور لمدة أسبوعين، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.