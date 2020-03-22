«جنة تكفينا» لـ محمود العسيلى تحقق مليون مشاهدة

حقق المطرب محمود العسيلي نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته التي طرحها بطريقة الفيديو كليب "جنة تكفينا"، ووصلت نسبة المشاهدة إلى 2 مليون خلال 4 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب."جنة تكفينا" من كلمات يمنى العسيلي، ألحان: محمود العسيلي، توزيع: أمير هداية، والكليب من إخراج: إبراهيم هدروج.يذكر أن آخر أغانى محمود العسيلى كليب أغنية بعنوان "تمثيلية"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع أمير هداية، ومكس وماستر محمد صقر.وكان "العسيلى" طرح كليب "ملايين"، وحقق نسب مشاهدة كبيرة، من كلمات أمير طعيمة، ألحان المطرب، تقول كلمات الأغنية: "فيه كتير حلوين فينهم وهي فين ده الحلوين درجات ده مفيش كده لا وكأني في الحياة عمري ما شوفت بنات، فيه ملايين أكيد جامدين وعمري في يوم ما شوفت كده حيرانين عيوني تايهين بنظرة عين خدتني أنا.. ملايين".