«الطب الوقائي»: تطهير مجزر البساتين يوميًا بعد انتهاء العمل

قال الدكتور صبري زينهم، مدير عام الطب الوقائي البيطري، إن القطاع حريص على تطهير المجازر الآلية على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المجزر الآلي في البساتين يتم تطهيره يوميا بعد انتهاء العمل، فضلا عن تطهيره بشكل مكثف يوم الإثنين "إجازة المجزر".وأضاف صبري زينهم، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أنه يتم تطبيق الإجراءات على 4 مجازر أخرى منتشرة في القاهرة، و53 مجزرًا دواجن في المحافظات، موضحا أنّ التطهير يتم بمطهرات آمنة، ويجري توعية الجزارين من العدوى، وكيفية التعامل معها حال الاشتباه بأي إصابة بفيروس كورونا.ونوه مدير عام الطب الوقائي البيطري، بأن عمليات حماية الأغذية من التلوث مستمرة على مدار العام، وليست الآن فقط بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم يهتمون بجميع المجازر الآلية، والتأكد من سلامتها لمنع انتشار أي فيروس على الأغذية التي تخرج منها.