مصر تقلص صادرات المواد الخام لـ 7.9% خلال عام

كشفت إحصائية رسمية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر رشدت صادراتها من المواد الخام إلى حدود 2.3 مليار دولار خلال عام 2019 مقابل 2.6 مليار دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 200 مليون دولار خلال عام، لتمثل بذلك 7.9% فقط من جملة صادرات مصر لدول العالم.وفى المقابل أظهرت بيانات الإحصاء، أن الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة ارتفعت لـ 52.5 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 18.7 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بزيادة قدرها 33.7 مليون دولار خلال عام، بينما سجلت الصادرات تامة الصنع تراجع طفيف من 13.207 مليار دولار لـ 13.271 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.