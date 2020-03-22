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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فيديوهات لتوضيح كيفية الوصول للمقررات «أون لاين» بجامعة المنيا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:50 م
أعمال التعقيم والتطهير
أعمال التعقيم والتطهير
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قال الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إنه جارٍ استكمال أعمال التعقيم والتطهير لكليات الجامعة؛ لمجابهة فيروس كورونا، وتكثيف أعمال النظافة والتطهير استغلالا لفترة تعطيل الدراسة لمدة أسبوعين، بما يحقق ضمان السلامة والحماية لأبنائها الطلاب، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين.

وأوضح "عبد النبي" -في بيان له اليوم- أن الجامعة عقمت كليتي التربية للطفولة المبكرة، والتربية النوعية، بمتابعة من الدكتورة زينب محمد أمين عميد كلية التربية النوعية، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، وأمناء الكليات، وعمر طه مدير إدارة شئون المقر بالجامعة.

وأضاف "عبد النبي" أنه تم إعداد فيديوهات تعريفية للطلاب توضح كيفية التعامل مع منصة المقررات على موقع الجامعة، من خلال أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر الشخصي، وذلك في إطار سعي جامعة المنيا لمساعدة أبنائها الطلاب في متابعة العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة، واستمرارًا لتفعيل منظومة التعليم عن بعد "أون لاين" طوال فترة تعليق الدراسة.

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