الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بـ«أحد السامرية»

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، بـ"أحد السامرية"، وهو الأحد الرابع من الصوم الكبير، ويطلق عليه "أحد السامرية" أو "أحد النص".وتطلق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عليه "أحد الارتواء بالإنجيل"، وكما قدمت الكنيسة في الأحد الثالث نموذجًا رجاليا للتوبة "الابن الضال"، تقدم في هذا الأحد نموذجا نسائيا للتوبة، من خلال رواية "المرأة السامرية"، التي هي أم الحياة.وتدور طقوس وفصول اليوم الأحد الرابع "أحد النصف"، حول "قوة الإنجيل"، فإنجيل العشية يحث الإنسان على طلب الملكوت، وعدم الانشغال الزائد بأمور الجسد، وإنجيل باكر يتكلم عن العرس المُعد للمستعدين المستحقين، وإنجيل القداس عن الماء الحي الذي يروي العطاش إلى البر.