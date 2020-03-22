لمواجهة «كورونا».. «القوى العاملة» تتلقى الشكاوى من خلال الخط الساخن

شددت وزارة القوى العاملة، على عدم تلقي أي شكاوى ورقية بشكل مؤقت، وذلك بإدارات خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، أو بالمديريات التابعة لها أو بمكاتب وكلاء الوزارة بالمديريات والمحافظات المختلفة، والاقتصار على تلقي الشكاوى من خلال الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 16528 أو الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg.يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وللحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمديريات القوى العاملة وجمهور المواطنين المترددين عليها.