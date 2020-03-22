بعد تفشي «كورونا».. مثقفون يطالبون برفع الحصار عن الإيرانيين

وجّه مجموعة من الفنانين والكتّاب الإيرانيين رسالة إلى مثقفي العالم، طالبوا فيها بمساندتهم لمطالبة الولايات المتحدة برفع العقوبات التي ساهمت في فقدان كثير من المواطنين الإيرانيين صحتهم ووظائفهم ودخلهم، وذلك في ظل أسوأ تفشي لفيروس كورونا في الشرق الأوسط، وتضامن عدد من مثقفي مصر مع تلك الرسالة.وجاءت الرسالة كالتالي: انطلاقا من مبدأ التضامن الإنساني، وبعيدا عن أي انحياز سياسي، نطالب نحن المثقفين والفنانين العرب المجتمع الدولي بالضغط على الولايات المتحدة لرفع العقوبات الاقتصادية الجائرة عن الشعب الإيراني.وتابعت: لقد كشف تفشي وباء كورونا عن معدن الإنسان الحقيقي، فوجدنا هناك من يقدم مصلحته السياسية على التضامن الإنساني، ووجدنا من ناحية أخرى من يلبي نداء الحس الإنساني ويتضامن مع من يختلف معه في السياسة والدين والعرق واللون، وعلى المثقف بلا مواربة أن يكون مع الفريق الثاني في هذه اللحظات الاستثنائية.وأضافت: ليست هذه أول موجة وباء تمر بها البشرية، لكنها أول امتحان حقيقي أمام الوباء لإنسانيتنا جميعا منذ بدء القرن الحادي والعشرين، فلنعمل معا بالإيمان لنجتاز هذا الامتحان.