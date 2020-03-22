رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كردستان العراق: إذا توسع كورونا ستتفاقم الأوضاع

الأحد 22/مارس/2020 - 03:43 م
مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
أ ش أ
طباعة
حذر رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، مسرور بارزاني، اليوم الأحد، من أن قدرات النظام الصحي في إقليم كردستان محدودة، وفي حال توسع انتشار فيروس كورونا فإن المشكلة ستتفاقم، وحينها لن تجدي الشكوى نفعًا، مؤكدا أن كل استخفاف أو تقصير قد تنجم عنه نتيجة كارثية، وأنه على كل شخص وطرف أن يضع المصلحة الخاصة جانبًا ويتبنى المصلحة العامة لشعب الإقليم.

وأوضح بارازاني، في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء نينا، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغ حتى الآن 54 إصابة في إقليم كردستان، منها 13 حالة امتثلت للشفاء وحالة وفاة واحدة، وأن عدد المصابين، خاصة في السليمانية، في ازدياد لغياب التعاون مع المؤسسات المعنية وعدم تطبيق التعليمات من قبل البعض، واستمرار الخروقات على المنافذ الحدودية، مطالبا الجهات المعنية بتشديد الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتلاعبين بحياة المواطنين.

ودعا جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات وزارتي الصحة والداخلية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أنه رغم التنبيهات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل المؤسسات الحكومية لا تزال المخالفات مستمرة.

موضوعات متعلقة

الباز: لو فشلت الدولة فى فض التجمعات ستلجأ إلى حظر التجول

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

الصور

image description

«عربى وإنجليزى».. رسالة أطباء مستشفى أبوخليفة للمصريين (صور)

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«الصحة» تؤكد تراجع أعداد المصابين بـ«كورونا» في مصر (فيديو)

الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

«قومي البحوث» ينفي تحديد مدة زمنية لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

غلق نوادٍ ليلية فى منتجعات تزلج سويدية بعد إقامة حفلات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

بعد تفشي «كورونا».. مثقفون يطالبون برفع الحصار عن الإيرانيين

«خليها بالبركة».. أسوأ مفردات الحارة المصرية

القصة الكاملة للخبز ولماذا يسميه المصريون بــ«العيش»؟

ناقد مغربي: خفافيش الظلام التي تعيش بيننا أخطر من كورونا