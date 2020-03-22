الإحصاء يكشف عن خريطة المؤمن عليهم اجتماعيًا بالمحافظات

أظهر أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المؤمن عليهم اجتماعيًا قارب الـ 12 مليون شخص، معظمهم من العاملين بالقطاع الخاص بعدد 7.8 مليون مؤمن عليه، يليهم أصحاب أعمال ومن فى حكمهم بعدد 2.5 مليون شخص، بينما بلغ عدد المؤمن عليهم من القطاع العام والأعمال العام 667.6 ألف شخص، بينما كان أقلهم العاملون بالخارج وعددهم 37.5 ألف شخص.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن محافظة القاهرة سجلت أكبر عدد للمؤمن عليهم اجتماعيًا خلال عام 2018 بعدد 3.2 مليون شخص، تليها محافظة الجيزة بعدد 1.3 مليون شخص، ثم محافظة الإسكندرية بعدد 987.7 ألف شخص، الدقهلية بعدد 580.3 ألف شخص، الغربية 544.4 ألف شخص، المنوفية 471 ألف شخص، سوهاج 443.3 ألف شخص، الشرقية 441.8 ألف شخص.بينما سجلت محافظات الحدود معدلات أقل للمستفيدين من شبكات التأمين الإجتماعى، الوادى الجديد 23.6 ألف شخص، شمال سيناء 41.9 ألف شخص، مطروح 49.5 ألف شخص، جنوب سيناء 88.4 ألف شخص.