محافظ الغربية يتابع حملات مراقبة الأسواق لضبط الأسعار

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عددا من أحياء المحافظة، لمتابعة التزام أصحاب المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والصيدليات بالقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.وشملت الجولة ميدان "ستوتة"، و"سيجر" والمحطة وشارع المديرية وشارع البورصة وميدان الإسكندرية وشارع الخان، مشيرا إلى تواصل عمليات التعقيم بشكل دوري وبصورة مستمرة، بجانب استمرار الحملات الرقابية اليومية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مؤكدا توفير جميع السلع الغذائية والمطهرات في الأسواق والمحلات التجارية.وقال الدكتور طارق رحمي، في بيان له، إنه شدد على كافة المصالح الحكومية بتنظيم دخول المواطنين، حرصا على سلامتهم، مؤكدًا استمرارية الجولات المفاجئة على جميع مراكز المدن لمتابعة تنفيذ التدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا.