قورة: حظر التجوال أصبح ضرورة ملحة لمواجهة «كورونا»

قال ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد السابق، إن عدم التزام المواطنين بالبقاء في المنازل قد يشكل كارثة حقيقية تتمثل في انتشار فيروس "كورونا"، مشددا على ضرورة أن يكون هناك قرارات رادعة بشأن إلزام المواطنين بالمكوث في منازلهم، وضرورة صدور قرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار الفيروس.وأوضح المهندس ياسر قورة، في بيان له، أن الدولة المصرية تشعر بوجود خطر داهم يهدد الصحة العامة للمواطنين بالإصابة بفيروس كورونا، وتتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس والحد من انتشاره داخل الدولة، ولكن هناك حالة لا مبالاة من قبل البعض باستمرار نزولهم إلى الشوارع مما يسهل من انتشار الفيروسات.وشدد على ضرورة تنفيذ تعليمات منظمة الصحة العالمية، والإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن لمنع انتشار الفيروس، ومن ثم القضاء عليه، وعدم مواجهة نفس مصير بعض الدول التي لم يلتزم المواطنون فيها بالتعليمات الحكومية، على أن تكون هناك عقوبات للمواطنين غير الملتزمين، خاصة أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات الهدف منها حمايتهم لحين انتهاء هذه الأزمة.وطالب "قورة" القيادة السياسية بضرورة إصدار قرار عاجل بحظر التجوال، حفاظا على صحة المواطنين، وردع غير الملتزمين منهم بالقرارات الوقائية التي تم إصدارها سابقا.