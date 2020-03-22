انطلاق مبادرة «صحتك تهمنا» في الإسكندرية 

انطلقت اليوم الأحد، بالإسكندرية مبادرة "صحتك تهمنا"، والتي تهدف إلى توعية المواطنين بمخاطر فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توزيع بوسترات للتوعية وتنظيم فعاليات مختلفة للتوعية.وقال محمود عنتر، المنسق العام للمبادرة، إن المبادرة انطلقت من أجل توعية المواطنين بخطر فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه، وذلك من خلال توزيع بوسترات توعية على المواطنين إلي جانب تكوين فرق من الشباب لتنظيم صرف المرتبات، والتي سيتم صرفها من البنوك المختلفة.وسوف يقوم هؤلاء الشباب بمسح ماكينات الصراف الآلي بالمطهرات، وتنظيم الطوابير داخل البنوك وأمام مكاتب البريد بتوزيع كمامات وجوانتيات ورش وتطهير أماكن الوقوف وأماكن الجلوس.وأكد عنتر، أن الحملة تأتي دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم، وأكد أن الحملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي.