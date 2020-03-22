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محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

السجن 3 سنوات لعامل قتل زوجته المدمنة بالإسكندرية

الأحد 22/مارس/2020 - 03:31 م
حبس
حبس
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة عامل بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد اتهامه بقتل زوجته بسبب تعاطيها المخدرات.

ترجع أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان يفيد وفاة ربة منزل داخل محل سكنها بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث القسم، لنشوب مشاجرة بين المتهم "ج.م.س" وزوجته "ش.ع.إ"؛ بسبب مبلغ مالي، تعدى عليها بالضرب بالأيدي في عدة مواضع من جسدها وتكبيلها بحبل بلاستيكي وذلك بسبب تعاطيها الأقراص المخدرة.

وأضافت التحريات أنه يوم الواقعة عند عودة المتهم للمنزل عثر على أقراص مخدرة بحوزتها فتعدى عليها بالضرب حتى لقت مصرعها، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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