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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

المادة بـ200 جنيه.. «بيزنس البحث» بين تضارب الاختصاصات وغياب الرقابة

الأحد 22/مارس/2020 - 03:30 م
طارق شوقي
طارق شوقي
ريم محمود
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، في وقت سابق، إلغاء امتحانات النقل واستبدالها بما يسمى "البحث" أو "المشروع" لطلاب النقل في المراحل الدراسية، بداية من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادى، بسبب تعليق الدراسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلا أن البعض بدأ في ستغلال الموقف وترويج إعلانات عن تقديم أبحاث جاهزة مقابل 200 جنيه.

تقول شيماء علي ماهر، مسؤول حملة بــ"التعليم نبني بلدنا"، لـ"الدستور"، أنها بالفعل قد استقبلت شكاوى عديدة بشأن أشخاص روجوا إعلانات حول ذلك، لكنها لا تعلم إذا كانوا معلمين أم لا، وهذه الإعلانات تتضمن بيع البحث للطالب مقابل 200 جنيهًا.

وأوضحت ماهر، أن الـ 200 جنيهًا ليست لكل المواد، لكن مقابل المادة الواحدة، قائلة أن هذا "بيزنيس جديد بديلًا عن الدروس الخصوصية قد ظهر خلال الأيام الماضية"، ولابد من العمل على مواجهته والتخلص منه في أسرع وقت، وأن تقوم وزارة التربية والتعليم بوضع آليات لعمل البحث أو المشروع لصفوف النقل حتى لا يقع أولياء الأمور فريسة لمثل هؤلاء الأشخاص.

منجهتها، قالت عزة قمحاوي، ولي أمر طالب بالصف السادس الابتدائي لـ"الدستور"، أن الوزارة وضعت إجراءت صارمة خلال الفترة الماضية لمواجهة "بيزنيس السناتر والدروس الخصوصية"، وفور إغلاق عدد منها ظهر "بيزنس" جديد وهو "البحث"، لذلك لابد من التصدي له، خاصة أنه المسئول عنه معلم المدرسة، ومن الممكن أن يستغل الطلاب في النجاح أو الرسوب مقابل دفع مبالغ مالية للبحث.

وأشارت القمحاوي، أن سعر البحث فى مدينة نصر مقابل 200 جنيه، بينما يوجد إعلانات أخرى في مناطق أخرى يصل فيها سعر الواحج لـ 250 جنيهًا، والمناطق الأقل يكون فيها بسعر 150 جنيهًا.

وأكدت رانيا منشاوي، ولي أمر أخرى، أن أولياء الأمور لابد وأن يكون لديهم وعي كاف لعدم الانسياق وراء هذا "البزنيس"، إذا كان ورائه معلمين الدروس الخصوصية أو أشخاص آخرين ينصبون على أولياء الأمور تحت هذا البند، مناشدة وزارة التربية والتعليم بسرعة إصدار بيان رسمي تشرح من خلاله كل ما يخص البحث لصفوف النقل وكيفية عمله ومن المسؤول عنه تحديدًا، بالاضافة إلى وضع قوانين صارمة لمن يخالف تعليمات الوزارة بشأنه.

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