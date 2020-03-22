«الخدمات البيطرية»: جميع المديريات بالمحافظات مجهزة تمامًا للتطهير

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إن جميع مديريات الطب البيطري في كل المحافظات مجهزة تماما للتطهير بالرشاشات ذات الضغط العالي لجميع المنشآت، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والمحليات.وأضاف عبد الحكيم محمود، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى المصرية، أن هناك 8 آلاف جهاز رش جرى توزيعها على جميع المديريات في كل محافظات الجمهورية، ويجرى استخدام المطهرات ذات الفاعلية الكبيرة والآمنة على صحة الإنسان والتي حددتها وزارة الصحة.وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إلى أن الهيئة تقوم برش المنشآت العامة والحكومية والمساجد والكنائس ومكاتب البريد، وكل الهيئات التي يتردد عليها المواطنون وسيارات النقل العام والميكروباصات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.