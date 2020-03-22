تقارير صحفية: استئناف مباريات الدوري الإيطالي بات صعبا للغاية

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن استئناف مباريات الدوري الإيطالي (الكالتشيو) مرة أخرى أصبح أمرا صعبا للغاية.وأوضحت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن بعض من حضر اجتماع الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أكد صعوبة عودة النشاط للدوري في الموسم الجاري.وأشارت إلى أن بعض المشاركين في الاجتماع اقترحوا استئناف الدوري بدءا من شهر يونيو المقبل، مع الاستفادة من لعب المباريات في شهر يوليو بأكمله.ولفتت الصحيفة إلى أن الوضع في إيطاليا لا يزال محفوفا بالمخاطر، خاصة في ظل إصابة عدد من لاعبي الدوري بفيروس كورونا، وآخرهم نجم يوفنتوس باولو ديبالا.