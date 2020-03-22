3 إصابات في تصادم سيارتين بدار السلام

أصيبت سيدتان وعامل في حادث تصادم بين سيارة أجرة وسيارة ملاكي، على طريق دار السلام الزراعي الشرقي بسوهاج، وتم نقل المصابين لمستشفى دار السلام المركزي، وسوهاج الجامعي.تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد ورود بلاغ بوجود حادث تصادم ووجود مصابين بالطريق الزراعي الشرقي بناحية دير النغاميش.وتبين أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة "حسني. ع " 34 سنة، حاصل على دبلوم زراعة يقيم بناحية أولاد خلف، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة التخطي الخاطئ واصطدم بسيارة ملاكي قيادة "خالد. م " 52 سنة، موظف يقيم بناحية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم.أسفر الحادث عن إصابة كل من "عايدة.خ " 55 عاما، ربة منزل، تقيم بناحية الكشح بدائرة المركز، و"فراولة. ا " 22 عاما ربة منزل، و"السيد. م " 58 عاما عامل، يقيمون بناحية أولاد خلف بدائرة المركز بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.