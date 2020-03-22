النمسا تؤكد تضامنها مع كرواتيا فى كارثة زلزال زغرب

أعرب ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا عن تعاطف بلاده مع جميع المتضررين من الزلزال الشديد الذي ضرب العاصمة الكرواتية زغرب صباح اليوم الأحد.وقال شالينبرج- فى بيان لوزارة الخارجية اليوم الأحد- إنه في هذا الوضع العالمي المتوتر بالفعل نؤكد وقوفنا إلى جانب شركائنا الكرواتيين فى هذه المحنة ونأمل تجاوز المحنة فى أسرع وقت.وأشار شالينبرج الى أن التضامن الأوروبي أصبح الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى.يشار الى أن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة ضرب منطقة الشمال من زغرب عاصمة كرواتيا اليوم مما أدى الى خسائر مادية فادحة وأنباء عن مقتل شخص.