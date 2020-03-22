البورصة تربح 19.6 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات أولى تداولات الأسبوع، اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي، مدفوعة بعمليات شراء قوية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية على أغلبية أسهم السوق، خاصة الكبرى منها والقيادية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19.6 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 524.3 مليار جنيه، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جي إكس 30" بنسبة 5.92%، بما يعادل 545 نقطة، ليصل إلى مستوى 9750 نقطة، كما صعد المؤشر الثاني "إى جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.5%، بما يعادل 29.44 نقطة، لينهي تعاملاته عند مستوى 869.9 تقطة، وسط تداولات نشطة اقتربت قيمتها من مستوى 793.1 مليون جنيه، بالتعامل على نحو 251.6 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ نحو 25.6 ألف صفقة شراء وبيع.وقال محمد عسران، العضو المنتدب لشركة "أرزان" لتداول الأوراق المالية، إن إعلان البنوك عن شراء أسهم بالبورصة بقيمة 3 مليارات جنيه عمل على تشجبع المستثمرين لتكوين مراكز مالية جديدة عند المستويات الحالية، خاصة بعد وصول أسعار أسهم الشركات المقيدة بالبورصة لمستويات دنيا، حيث حقق البعض منها أدنى مستوياته منذ إدراجه بالبورصة المصرية.وأضاف أن إقدام الشركات المقيدة على شراء أسهم خزينة عمل أيضا على حماية أسعار الأسهم من استمرار الهبوط، لافتا إلى أن إقدام الشركات على تلك الخطوة أمر في غاية الأهمية، نظرا لقناعاتها بقيمة الأسهم وما تمثله تلك المستويات من فرص استثنائية لا تحدث كثيرا.