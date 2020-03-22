حافظ سلامة يعارض الأوقاف ويفتح مسجده للصلاة

أصر الشيخ حافظ سلامة، قائد المقاومة الشعبية بالسويس، على فتح مسجده وإقامة الصلاة فيه، في مخالفة لقرار وزارة الأوقاف بغلق جميع المساجد.وكشف أهالي محافظة السويس أن الشيخ حافظ سلامة فتح المسجد لإقامة شعائر صلوات، أمس العصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم والظهر، وذلك بعد صدور قرار وزير الأوقاف بغلق مساجد الجمهورية وتعليق صلاة الجمعة والجماعة لمدة أسبوعين، في إطار الإجراءات الاحترازية لموجهة فيروس كورونا.و​أبلغت مديرية أوقاف السويس ديوان عام وزارة الأوقاف بمخالفة "سلامة"، وأنه مصر على إقامة الصلاة في موعدها، وعليه تم إجراء الاتصالات بالمذكور على الفور وإبلاغه بالمخالفة القانونية.وأكدت الأوقاف أنها سوف تتخذ إجراءات قانونية ضده، ولا استثناء لأي أحد يخالف التعليمات، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.