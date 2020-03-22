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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فض سوق أصفون للمواشى وإخلاء كوبرى الكيمان وطفنيس بالأقصر

الأحد 22/مارس/2020 - 02:31 م
فض سوق أصفون
فض سوق أصفون
هدى الأمير
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قام محمد سيد سليمان، رئيس مركز ومدينة إسنا بجولة تفقدية، اليوم الأحد، وخلال الجولة تلاحظ وجود سوق وتجمعات صغيرة لمواطنين على كوبري أصفون بغرض الاتجار في الأغنام وعلى الفور تم فض السوق وإخلاء المنطقة من المواطنين مشددا على عدم العودة مرة أخرى.

وخلال الجولة تم إخلاء كوبري الكيمان من الباعة الجائلين وتجمعات السيارات والتكاتك وأيضا إخلاء كوبري طفنيس من الإشغالات.

كما تم المرور على الوحدة المحلية لقرية أصفون والوحدة المحلية لقرية الكيمان والوحدة المحلية لقرية النجوعك؛ لضمان سير العمل.

وشدد سليمان على رؤساء القرى بمتابعة الأعمال الميدانية وفض أي تجمعات وإخلاء مداخل القرى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والاهتمام بمستوى النظافة.

وقال سليمان بات من الضروري على الجميع أن يتكاتف من أبناء الوطن، جهات تنفيذية ومجتمع مدنى وإعلاميين وكل قطاعات الدولة لتوعية المواطنين، داخل القرى وبالمدينة بعدم التجمع والتزام منازلهم وعدم الذهاب إلى أي أسواق عامة أو أسبوعية حفاظا على صحتهم وسلامتهم، حفظ الله مصر وقياداتها وشعبها.
فض سوق أصفون
فض سوق أصفون
فض سوق أصفون
فض سوق أصفون

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