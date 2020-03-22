ريم البارودى: صلوا من أجل العالم

شاركت الفنانة ريم البارودي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة توعوية عن انتشار فيروس كورونا المستجد.وتضمنت الصورة التي نشرتها ريم البارودي، شكل كوكب الأرض مكتوبا عليها: "صلوا من أجل العالم"، نظرًا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.وكانت الحكومة المصرية، أعلنت غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، على مستوى المحافظات، ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهته.يذكر أن الفنانة ريم البارودي شاركت في الجزء الثاني من مسلسل "قيد عائلي"، ونالت عن دورها فيه العديد من الإشادات، منها تكريمها خلال فعاليات مهرجان "الأيام" الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة في الجزائر.وشارك في بطولة مسلسل "قيد عائلي" ميرفت أمين، عزت العلايلي، وصلاح عبدالله، وبوسي، وريم البارودي، ونضال الشافعي، ودينا فؤاد، ودنيا عبدالعزيز، وكارولين عزمي، وصبري فواز، وتأليف محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.