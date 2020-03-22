السيسى يحتفل بعيد المرأة المصرية مع سيدات من مختلف المجالات

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى في قصر الاتحادية عددًا من السيدات المصريات من مختلف المجالات، بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية.وحضر اللقاء الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، والصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، ورئيسة المجلس القومي للمرأة.