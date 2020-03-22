أول وفاة بكورونا في كوسوفو

أعلنت السلطات في كوسوفو، اليوم الأحد، عن أول حالة وفاة فيها، بسبب فيروس "كورونا" المستجد.وجاء في بيان معهد كوسوفو للصحة العامة، أن رجلا يبلغ من العمر 82 عاما توفي في مستشفى بكوسوفو، الأحد، وهو أول ضحية لفيروس كورونا فى البلاد".ولفت البيان إلى أن المريض كان يعاني بالفعل من أمراض مزمنة وأمراض القلب والرئة.وبلغت حالات الإصابة بالفيروس في كوسوفو، أعلنت استقلالها عن صربيا من جانب واحد، 31 حالة.