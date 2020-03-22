أحمد صلاح حسنى: «عندى ثقة إننا هنخش رمضان على خير»

وجه الفنان أحمد صلاح حسني، رسالة اطمئنان لمتابعيه، حول انتشار فيروس كورونا، حيث نشر صورة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، معلقا عليها: "عندي ثقة إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا.. ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده".يذكر أن أحمد صلاح حسني احتفل بانتهاء عرض مسلسله "ختم النمر" الذي تم عرضه على إحدى القنوات الفضائية، وهو تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.