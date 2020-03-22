رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

أحمد صلاح حسنى: «عندى ثقة إننا هنخش رمضان على خير»

الأحد 22/مارس/2020 - 02:24 م
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
هدير شعراوي
طباعة
وجه الفنان أحمد صلاح حسني، رسالة اطمئنان لمتابعيه، حول انتشار فيروس كورونا، حيث نشر صورة، عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، معلقا عليها: "عندي ثقة إننا هنخش رمضان على خير لو التزمنا.. ربنا مش هيسيب مصر والوطن العربي كده".

يذكر أن أحمد صلاح حسني احتفل بانتهاء عرض مسلسله "ختم النمر" الذي تم عرضه على إحدى القنوات الفضائية، وهو تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة، وبطولة نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

موضوعات متعلقة

رسميًا.. الأوقاف توقف صلاة الجمعة والجماعة بالمساجد وتعدّل صيغة الأذان

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

للمصريين بالسعودية.. قرارات جديدة فى ظل أزمة «كورونا»

إيطاليا تسجل أكبر قفزة لضحايا كورونا خلال يوم واحد بـ800 حالة

الصور

image description

فتاة تصمم طوابع بريد لإحياء ذكرى 9 مصريات (صور)

image description

«لولاكِ ما كنت بطلا».. رسائل ذوي الاحتياجات الخاصة في عيد الأم (صور)

image description

سوق «ستوتة» يتحدى قرار محافظ الغربية

image description

سقوط أمطار متوسطة بالإسكندرية (صور)

image description

«وكيل تعليم مطروح» يتابع تطهير المنشآت لمواجهة كورونا (صور)

الأكثر قراءة

«قومي البحوث» ينفي تحديد مدة زمنية لإنتاج لقاح مضاد لكورونا

«الوزراء»: عزل أى منطقة تفشى فيها «كورونا»

«غيروا الراوتر».. وزير الاتصالات يوجه رسالة مهمة للمواطنين (فيديو)

12 إصابة جديدة بكورونا في الكويت

إنفوجراف

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

image description

إنفوجراف.. محمد البرلسي أفضل باحث في أوروبا

image description

جهود الدولة لإغاثة المصريين بالخارج في أزمة كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

«خَربها مع أصحابه».. هكذا أنفق نجيب محفوظ أول راتب يتقاضاه من الكتابة

تفاصيل الفيلم الممنوع من العرض لـ سعاد حسنى.. جيش إحدى الدول اعترض عليه

أسرار اتهام عادل إمام بسرقة مسرحية «الواد سيد الشغال».. فريد شوقي السبب

نجم الساعة

ما لا تعرفه عن الفيلم الذي تنبأ بـ فيروس كورونا قبل 9 سنوات.. وسر إفلاس منتجه

الصحة

مراكز كوينز تضع حلول سحرية لعودة المرأة لرشاقتها بعد الحمل والولادة

الدكتورة دعاء سهيل تكشف لـ "الدستور":طرق التغلب على مشكلة "الجوع"

الروائح تغير طريقة معالجة الذكريات في الدماغ

صينيون يطورون علاجًا غير جراحي للأورام السرطانية

منوعات

توافد الآلاف لرؤية الشعلة الأولمبية باليابان رغم انتشار كورونا

أمازون ترفع أجور الساعات الإضافية لعمال المخازن

تقنية جديدة لاكتشاف الأغذية الفاسدة

زلزال قوته 5.3 درجة يضرب كرواتيا

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
لا شىء يهزم الإنسان
ماجد حبته
جزيرة قطر.. وأوقاف مصر
نرمين يسر
ميتتان لفتاة واحدة
ماجد حبته
كورونا يُصلّى الجمعة!
المزيد

الثقافة

«خليها بالبركة».. أسوأ مفردات الحارة المصرية

القصة الكاملة للخبز ولماذا يسميه المصريون بــ«العيش»؟

ناقد مغربي: خفافيش الظلام التي تعيش بيننا أخطر من كورونا

لم يأت