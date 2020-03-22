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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

برئاسة الإتربي.. تشكيل مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر الجديد

الأحد 22/مارس/2020 - 02:22 م
محمد الإتربي، رئيس
محمد الإتربي، رئيس بنك مصر
حسن كامل - راندا التوني
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انعقدت، اليوم، الجمعية العامة لاتحاد بنوك مصر، وشهدت ثناء أعضاءها بالإجماع على تقرير مجلس الإدارة ونشاط اتحاد بنوك مصر خلال العام الماضي والجهد الملموس لدور الاتحاد ونشاطه.

ووجهت الجمعية الشكر لرئيس مجلس إدارة الاتحاد هشام عز العرب، ولمجلس الإدارة، لما بذله من جهد خلال الفترة، على أن يتم تكريمهم وممثل البنك المركزي المصري في المجلس، في احتفالية خاصة يتم الإعداد لها في ضوء الإجراءات والتدابير الاحترازية بعد انقضاء وزوال أزمة فيروس كورونا.

وأعلن بالجمعية العامة التشكيل الجديد لمجلس إدارة اتحاد بنوك مصر في دورته القادمة لمدة 3 سنوات، على أن تكون برئاسة محمد الإتربي، رئيس بنك مصر؛
هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي المصري، نائبا لرئيس الاتحاد، حسين أباظة-المسئول التنفيذي الرئيسي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أمينا للصندوق، محمد الديب، رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي، وطارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، وطارق الخولي رئيس مجلس إدارة بنك SAIB، وميرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، وحسين رفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، وأحمد إسماعيل حسن المدير الإقليمي للبنك العربي، أعضاء مجلس إدارة.

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