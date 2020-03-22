لبنان يسجل 18 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وأضاف البيان اليومي لوزارة الصحة اللبنانية حول كورونا، أنه بداية من 21 فبراير الماضي وحتى تاريخ اليوم الأحد، أصبح عدد الحالات المثبتة مخبريًا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة 248 حالة، بزيادة 18 حالة جديدة اليوم.وأوضح البيان، أن هناك 5 حالات من مختبرات غير معتمدة من قبل الوزارة، تحتاج لإعادة التأكيد في مستشفى الحريري، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.وتتابع وزارة الصحة اللبنانية الحالات كافة التي تم تشخيصها في مختبرات غير مرجعية من أجل تأكيدها، علما أنه تبين خلال التقصي أن بعض هذه الحالات أعيد فحصها في مختبرات خاصة أخرى وجاءت النتيجة سلبية، مما يحتم على وزارة الصحة إعادة إجراء الفحوص لحسم النتيجة في صورة نهائية.