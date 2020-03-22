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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات «القوى العاملة»

الأحد 22/مارس/2020 - 02:17 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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قالت وزارة القوى العامة، إنه من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة، وغير المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي:

اضغط هنا للذهاب للرابط.

وخصصت الوزارة، رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين.

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