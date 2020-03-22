طرق تسجيل العمالة غير المنتظمة بقاعدة بيانات «القوى العاملة»
الأحد 22/مارس/2020 - 02:17 م
دعاء جابرطباعة
قالت وزارة القوى العامة، إنه من يرغب في تسجيل بياناته من العمالة غير المنتظمة، وغير المسجلة بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة بالمحافظات، عليه التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط التالي:
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وخصصت الوزارة، رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين.
اضغط هنا للذهاب للرابط.
وخصصت الوزارة، رقم تليفون (01212201303) لاستقبال استفسارات العمالة غير المنتظمة على الواتس آب، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية الشاملة لحماية المواطنين.