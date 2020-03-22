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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسيوط

الأحد 22/مارس/2020 - 02:17 م
ضبط تشكيل عصابي
ضبط تشكيل عصابي
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط من القبض على 3 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الكسر.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم أول أسيوط مفادها قيام ميكانيكي وعاطل وفلاح بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في سرقة السيارات عن طريق كسر الأبواب.

وبعرض المعلومات على اللواء أسعد الذكير، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، أمر بسرعة تقنين الإجراءات وضبط المتهمين.

وعلى الفور قام ضباط مباحث قسم شرطة أول أسيوط بإعداد مأمورية ضبط وتمكنت من القبض على المدعو "ر. ا.ر" 37 سنة ميكانيكي، مقيم قرية الشامية مركز ساحل سليم ومسجل شقي خطر "سرقات عامة" وسبق اتهامه فى عدد [15] قضية [سرقة سيارة ـ سرقة ـ سرقة وسائل نقل ـ إطلاق أعيرة نارية ـ مقاومة سلطات ـ تزوير وانتحال صفة ـ إزعاج سلطات ـ بلاغ كاذب ـ إيصال أمانة] والمحكوم عليه فى عدد [5] حكم حبس جزئي [سرقة ـ كسر مراقبة ـ خيانة أمانة] والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضايا جنح مركز ملويالمنيا لسنة 2020م وجنح مركز بني مزار المنيا لسنة 2020م [سرقة سيارة].

والقبض علي المدعو "م. م.م.ع" 36 سنة، عاطل مقيم سيدي بئر قبلي الإسكندرية وسبق اتهامه في عدد [13] قضية [سرقة مسكن مخدرات ـ سلاح] والمحكوم عليه في حكم حبس مستأنف [سرقة]، والمدعو "ح.ا.ر" سن 32 فلاح مقيم قرية الشامية مركز ساحل سليم [جارٍ ضبطه] سبق اتهامه في عدد[6] قضايا [سرقة متنوعة ـ سرقة وسائل نقل ـ سرقة سيارة ـ إخفاء مسروقات ـ تبديد] والمحكوم عليه في عدد [4] حكم حبس (جزئي ـ مستأنف) [سرقة تيار كهربائي ـ كسر مراقبة ـ تبديد] والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية جنح مركز بني مزار المنيا.

كون المتهمان تشكيلًا عصابيًا تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر القفل، وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث القسم بالاشتراك ومباحث مركز ساحل سليم وإدارة البحث الجنائي من ضبط المتهمين الأول والثاني، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالاشتراك والمتهم الثالث وبتطوير مناقشتهما.

وأقر بارتكابهما واقعة المحضر جنح قسم شرطة أول أسيوط لسنة 2020م عن بلاغ المدعو "ف.ح.ف" سرقة السيارة ملاكي ماركة شيفرولية أفيو [تم ضبطها] واقعة المحضر جنح مركز أبوالمطامير الجيزة لسنة 2020م عن بلاغ المدعو "ز.ع.ع" سرقة السيارة ربع نقل ماركة شيفرولية [تم ضبطها] وواقعة المحضر جنح قسم شرطة ثان مدينة نصر القاهرة لسنة 2020م عن بلاغ المدعو "أ.ص.م" سرقة السيارة ربع نقل صندوق ماركة شيفرولية [تم ضبطها] وواقعة المحضر جنح مركز شرطة المنيا لسنة 2018م عن بلاغ المدعو "ح.ع.ع" سن 52 مقيم دائرة مركز المنيا سرقة السيارة ربع نقل ماركة شيفرولية [تم ضبطها].

وأرشدا عن السيارة ماركة إلنترا بحوزة المدعو "م.م.ع" 42 سنة، فلاح مقيم الغريب دائرة مركز ساحل سليم والسيارة ربع نقل ماركة شيفرولية بحوزة المدعو "م.ا.ع" 36 سنة، سائق مقيم بندر ساحل سليم والسيارة ربع نقل ماركة شيفرولية بحوزة المدعو "م.ا.م" سن 35 عامل مقيم بندر ساحل سليم وبرفع بصمتي الشاسية والموتور تبين عدم انتظام الأرقام الموجودة ووجود قطع ولحامات وسيارة تحمل لوحات مصطنعة ملاكي أسيوط ماركة نصر شاهين بيضاء اللون [لم يستدل لها على بيانات ترخيصيه].

كما أقرا بارتكابهما واقعة سرقة السيارة ماركة شيفرولية بيك أب حمراء اللون والمحرر عنها المحضر جنح قسم أول أسيوط لسنة 2020م عن بلاغ المدعو "م.ا.ع" وقاموا بالتصرف فيها بالبيع للمدعو "أ.م" صاحب محل قطع غيار مقيم باسوس القليوبية [لا يعلمون باقي بياناته] وكلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

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