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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تعلق رحلاتها الجوية مع تركيا بسبب «كورونا»

الأحد 22/مارس/2020 - 02:15 م
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت هيئة الطيران الروسية عن قرارها تعليق معظم الرحلات من وإلى تركيا، اعتبارا من يوم غد الاثنين، ضمن إجراءات ردع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وذكر متحدث باسم الهيئة لوكالة "نوفوستي" شبه الرسمية، اليوم الأحد، أن هذا القرار سيطال جميع رحلات الطيران المدني بين الدولتين، باستثناء الرحلات بين موسكو وإسطنبول والطائرات الخاصة بإجلاء المواطنين الروس المتواجدين حاليا في تركيا إلى وطنهم.

وكانت الحكومة الروسية قد اتخذت سلسلة إجراءات بهدف منع انتشار فيروس كورونا في أراضي البلاد، بما في ذلك إغلاق الحدود مع بيلاروس وبولندا والنرويج، وتعليق الرحلات مع دول الاتحاد الأوروبي والنرويج والولايات المتحدة وبريطانيا وأرمينيا وسويسرا وصربيا والصين وكوريا الجنوبية وإيران، بالإضافة إلى تعليق حركة القطارات مع فنلندا ولاتفيا وكازاخستان ومولدوفا وأوكرانيا وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وأوزبكستان وأذربيجان ومنغوليا.

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