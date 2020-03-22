«خليها بالبركة».. أسوأ مفردات الحارة المصرية

ياعم خليها بالبركة. هى واحدة من العبارات التقليدية في مصر. والحقيقة أنه لا أحد يكرة البركة ولكن بمعناها الحقيقى الذى يدعو إلى التوكل على الله وليس التواكل الذى يدعو إلى الدعة والسكون وعدم الاحتراز لكل خطير. فإذا ما نصحت شخصا بأن يأخذ حذرة وحيطته من أمر جلل، تفاجأ بهذه العبارة ياعم خليها بالبركة أو سيبها على الل، رغم أن الله يأمرنا بالأخذ بالأسباب، والأمثلة فى ديننا كثيرة، وكلنا يعرف قصة الرجل الذى أراد دخول المسجد دون أن يعقل ناقته مرددا نفس العبارة خليها على الله أمام النبى صلى الله عليه وسلم فقال له النبى اعقلها وتوكل، أى خذ بالأسباب ولا تتواكل، كما أن النبى صلى الله عليه وسلم حين أراد الهجرة ذهب ليخبر صاحبة أبو بكر بالموعد فى وقت القيلولة، ولما هاجرا توجها إلى المدينة من طريق مخالف، وصعدا غار ثور وهو فى قمة الجبل، علما بأن عمر النبى وقتها كان فى الثالثة والخمسين وصاحبه فى الخمسين، ورغم ذلك لم يقل نختبئ فى ركن أسفل والله سوف يحمينا بل أخذ بالأسباب، فعل النبى كل هذا لكى يعلمنا الأخذ بالأسباب، وكان من الممكن أن يدعو الله أن يسخر له الريح تنقله ومن معه من مكة إلى المدينة.ومن أحاديث النبى الدالة على الأخذ بالأسباب قوله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بشؤون دنياكم، وفى هذه استشارة لأهل التخصص، وهذا يتفق مع قوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله العظيم، كل هذا يجعلنا بل يدفعنا ألا نقول خليها بالبركة وخاصة أمام الجوائح مثل فيروس الكورونا الذى يحصد الأرواح حصدا، فمن الواجب أن نعقلها بأن تأخذ بنصائح الأطباء، الذين يوصون بالعزلة وتوخى الحذر. وهذا هو التوكل الحقيقى على الله سبحانه وتعالى. دون مواربة أو تواكل حتى لا تندم فى نهاية المطاف ونحمل الله عز وجل مسئولية ما اقترفناه من سوء، بحجة أننا دعوناه وتوملنا عليه ولم يستجب.