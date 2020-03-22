فلسطين تُحمل الاحتلال مسئولية سلامة الأسرى من كورونا

حملت الحكومة الفلسطينية حكومة الاحتلال مسئولية سلامة الأسرى، والمطالبة بالإفراج عن كبار السن منهم والمرضى والأطفال والنساء، وذلك إثر تفشي فيروس كورونا المستجد داخل الأراضي الفلسطنسية.من ناحيته، أصدر رئيس الوزراء، محمد أشتية، اليوم الأحد، عدة إجراءات وتدابير احترازية لمنع تفشي الفيروس، وفقًا لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، والتي تم الإعلان عنها في مؤتمر صحفي، منذ قليل، ومنها:- يُمنع التنقل بين المحافظات نهائيا.- يوضع كل القادمين من الخارج تحت الحجر الإجباري لمدة 14 يوما في مراكز الحجر الصحي كل في محافظته.- غلق جميع مديريات الوزارات في المحافظات ما عدا مديريات الصحة والمالية والاقتصاد والتنمية الاجتماعية والشئون المدنية.- نشر قوات الأمن والشرطة وبقية الأجهزة الأمنية في مختلف المدن ومداخلها، حفاظا على الأمن العام وتطبيق كامل الإجراءات.وفي نفس السياق، وصل صباح اليوم، وفد من منظمة الصحة العالمية إلى قطاع غزة، برئاسة مدير عام المنظمة وطبيب من الأمم المتحدة.وكانت وزارة الصحة بقطاع غزة، أعلنت فجر اليوم الأحد، عن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا في قطاع غزة، لحالتين قدمتا من باكستان الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة سوا الفلسطينية.