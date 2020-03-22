"بيت الخبرة" تلغى بصمة الحضور وتكتفى بـ50% من الموظفين لمواجهة كورونا

أطلقت مجموعة بيت الخبرة استراتيجية جديدة بدءا من الأسبوع الماضي في إطار الظروف الطارئة التي يمر بها العالم لمواجهة أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19)، في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحد من تفشي العدوي الفيروسية، لمواجهة تلك الظروف الاستثنائية.وتضمنت الخطة تنظيم عمل موظفي جميع إدارات شركات المجموعة من خلال العمل بـ50% من قوة عمل المجموعة تبادليا من المنزل والمجموعة، والاعتماد علي البنية التحتية التكنولوجية المتطورة التي تستخدمها الشركة للعمل علي ربط موظفي الشركة العاملين من المنزل، والعاملين في مركز الشركة الرئيسي، والتواصل مع العملاء بشكل مكثف لنقل تطورات الأعمال والوقوف أولًا بأول على آخر مستجدات الأعمال، فضلا عن خطة للتوعية الصحية بين موظفي الشركة وزيادة الإجراءات الوقائية داخل مركز الشركة الرئيسية وجميع الفروع، من خلال إلغاء العمل ببصمة اليد الخاصة بالحضور والانصراف، وتعقيم المركز الرئيسي للشركة والفروع بشكل دوري، وتوفير أدوات التعقيم لموظفي المجموعة، وإجراء اختبارات الحرارة لجميع زوار المجموعة بشكل مكثف ودقيق.