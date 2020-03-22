«أنا أمريكي».. صاحب مقهى يهدد «مباحث الإسكندرية» لإخفائه الشيشة

تمكن ضباط مباحث الإسكندرية من ضبط صاحب مقهى، بمنطقة سموحة، لإخفاء عدد كبير من "الشيش" داخل الثلاجات في محاولة لمنع مصادرتها، بعد أن خالف قرار منع "الشيش" كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.وشن حي شرق، بالتعاون مع ضباط المباحث، حملات لضبط "الشيش" بالمقاهي وأماكن التجمعات ومصادرتها، وتم ضبط صاحب المقهى- يحمل الجنسية الأمريكية- لمخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق أماكن التجمعات، ومصادرة "الشيشة" للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقال هيثم المرسي معاون رئيس الحي- في بيان له اليوم- إنه تم إخراج "الشيش" التي أخفاها صاحب المقهى من الثلاجة تمهيدا لتكسيرها، لافتًا إلى أن صاحب المقهى هددهم لأنه يحمل الجنسية الأمريكية، وأكد أنه سيتواصل مع المحافظ وسفارته، موضحا أن الحملة حررت المحضر اللازم ضده.