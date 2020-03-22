القصة الكاملة للخبز ولماذا يسميه المصريون بــ«العيش»؟

ربما يكون المصريون هم الشعب الوحيد في العالم الذي يستخدم لفظ "العيش" للدلالة علي الخبز، في إشارة واضحة للحياة‏ كما كان لدي أجدادنا الفراعنة حيث عرف باسم عنخ أي حياة، وربما كانوا وحدهم دونا عن شعوب الأرض الذين يقسمون به، والسعي نحو الرزق يسمونه أكل عيش، ورغم ذلك فإنه يعرضه علي الأرصفة مكشوفا معرضا لكل أنواع التلوث بينما يضع الأحذية في واجهات المحلات ويزينها ويغلفها وهي الظاهرة التي استرعت انتباه كل من مر بشوارع مصر وميادينها.يقدس المصري الخبز ويعتبر أنه محرم وطأه، ولو لقمة داسها دون قصد يستغفر الله بعدها، وإلي اليوم ما زلن سيدات الريف لا يقمن بطقس الخبيز إلا طاهرات تماما، فلا تكون حائضا أو جنبا، وعلاقة المصريين بالخبز قديمة وممتدة من قبل الميلاد، ففي خريف عام 2005 اكتشفت بعثة آثار أمريكية تعمل في منطقة الأهرامات، أقدم مبنى إداري لبناة هرمي خفرع ومنقرع على بعد 500 متر جنوب تمثال أبوالهول شيد قبل نحو 4500 عام. البعثة الأمريكية التي رأسها مارك لينر عثرت على بقايا المبنى شرقي منطقة عمل البعثة المصرية في مقابر العمال، كانت البعثة قد كشفت عن جزء كبير من المبنى الملكي، وهو عبارة عن سور من الحجر طوله 48 مترا باتجاه شرق- غرب.يتضمن المبنى المكتشف منطقة لتخزين الحبوب كحصص للمخابز، حيث عثر على أقدم مخبز ووجدت داخله أوان وأدوات كانت تستخدم في إعداد العجين وخبيزه، وكان ينتج نوعا من الخبز يسمى الخبز الشمسي، الذي ما زال يستخدم حتى الآن في بعض قرى صعيد مصر.الإكتشاف الذي اعتبره الدكتور"زاهي حواس" الأول من نوعه في الكشف عن مخبز كبير بهذا الشكل‏، مزود بالأواني التي نعرفها في الريف الآن باسم الماجور‏،‏ بالإضافة إلي الأواني التي كانت تستعمل في صنع الخبز‏.وفي دراسة له نشرت في الأهرام عام 2000 يذكر زاهي حواس التطابق التام بين طريقة الخبيز التي عرفها المصري القديم ومكوناته وتوارثها أحفاده حتي اليوم: قام المصري القديم بتصوير عملية الخبيز كاملة من بداية عمل الخميرة، حتي تقديم الخبز في النهاية،‏ وهذه أول مرة نجد مناظر كاملة لصناعة الخبز‏‏ وقد استطاعت الجمعية الجغرافية في واشنطن أن تدرس هذه المناظر، بالإضافة إلي دراسة أخري لشكل المخبز الذي عثر عليه‏،‏ وقام بعض الخبراء بتنفيذ نفس العملية التي قام بها المصري القديم منذ‏ 4600‏ عام‏، وفعلا جاءت النتائج متشابهة مع ذلك النوع المعروف في ريف الصعيد باسم العيش الشمسي.وقد عرف الخبز في الدولة القديمة بعلامة هيروغليفية تمثل نصف رغيف دائري الشكل يشبه العيش البلدي في شكله الحالي،‏ فضلا عمّا كان شائعا من أرغفة مثلثة وأخري على شكل بيضاوي أو مستطيل أو مخروطي، وقد عرف المصري القديم أربعة عشر نوعا من الخبز‏، ما زال بعضها منتشرا في قري مصر مثل البتاو والعيش الشمسي‏، وكان القائمون علي العمال بناة الأهرام يقومون بإعداد الخبز وتوزيعه علي العمال مع الثوم والبصل‏.من الضروري ألا يعجن الدقيق بماء مالح حتي لا يكون طعم الخبز مرا، وتتم عملية العجن مساء ليصبح العجين وقد اختمر، وينبغي أن يجيد العجان عجن العجين وأن يلقي فيه الملح والخميرة بقدر، وقد خضعت عملية الخبز للرقابة من قبل المحتسب، وتضمنت الالتزام بأمور منها: نظافة العجان وسلامته ولا يسمح له أن يعجن بقدميه ولا ركبتيه؛ لأن هذا يعد ازدراء للنعمة، الحرص علي عدم تساقط شىء من عرق إبطي العجان وبدنه وإلزامه بارتداء ثوب من غير كم، وأن يكون ملثما إذ ربما يعطس أو يتكلم فيتناثر بصاقه أو مخاطه في العجين، أن يحلق شعر ذراعيه وإبطيه لئلا يسقط شىء منه في العجين، ولا بد أن يكون بجانبه مساعد في يده (منشة) لطرد الذباب أو أي من الهوام كما يجب تنظيف المواجير عقب العجين كل يوم. وكان هناك أناس بعينهم تخصصوا في العجن بحسب الجبرتي: و"منصور بن حسن العجان" يؤجر نفسه للعمل لرجل يدعي أبي النصر أحمد، وكان رقاقا (يصنع الرقاق) ليلا ونهارا طوال شهر رمضان بأجر قدره 5.5 نصف فضة في نهاية اليوم والليلة، وقد وضع له صاحب العمل شرطا جزائيا ينص علي "أنه متي عطل عن العمل كان عليه القيام بعشرة دنانير".وقد انتشرت الأفران العامة التي حظيت بالعناية والاهتمام بعمارتها، في الغالب كانت تجاور الطواحين، منها ما ذكره المؤرخ "جمال محمود"عن فرن في الإسكندرية كان قد استأجره خبازان مغربيان من مدينة فاس بإيجار شهري 16بارة. وامتلك الشيخ عبدالله الشرقاوي العالم الشهير الذي عاصر الحملة الفرنسية فرنا للخبز التركي في الأزبكية وقد صدر له قرار في عهد محمد علي بعدم التعرض لهذه الطابونة أو البائعين التابعين له إكراما لحضرة الأستاذ. وقد شاع تأجير الأفران في العصر العثماني، ولم يكن هذا النشاط بعيدا عن المرأة، حيث نجد إمرأة تدعي عزيزة ابنة عبد القادر تستأجر فرنا في بولاق بما فيه من قاعة للعجن والمنافع الأخري، بإيجار قدره دينار ذهبي سلطاني وأربعة أنصاف، وقد ضمنها في الأجرة أحد الخبازين كما التزمت بما يحتاجه بيت النار بالفرن من التبليط وغيره. وقد تنوعت فئات الخبازين، فكان منهم مصريون وشوام وأرمن ومغاربة وفرنسيون وقبارصة وهؤلاء تخصصوا في صناعة الخبز للأوروبيين، وهي عادة خاصة؛ لأن له صناعة خاصة، فقد أدخل في صناعته مواد أخري كالحمص وغيرها، وأشرف علي صناعته نائب قنصل البنادقة.ويتجمع الخبازون أحيانا في أماكن خاصة بهم، حيث كان لهم حارة بالمنصورة تسمي بحارة الخبازين. وقد وصف الرحالة الإيطالي "فانسيلبو" الخبز بقوله: خبزهم لذيذ في المدن ولكن سيئ علي الأرجح في القري، بسبب عدم توفر أفران في كل مكان، ولذا أحيانا يلزم علي المسافرين أكل الفطير وهو خبز مطبوخ تحت الرماد".وكانت عملية الخبز تخضع لمنظومة يأتي علي رأسها شيخ الطائفة، وقد انتمي لهذه الطائفة النساء مع التسليم بدور الخبازات النساء في البيوت في المدينة أو الريف، إلا أن وجود خبازة تنتمي لطائفة الخبازين فهو جديد يؤكد اضطلاع المرأة العاملة بدور مهم في ذلك العصر حفظت لنا الوثائق اسم "سورباي بنت عبدالله الجركسية "عرفت بانتمائها لــ"طايفة الخبازة".