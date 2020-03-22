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الأحد 22 مارس 2020 الموافق 27 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

توقف تصوير مسلسل «الساحر» بسبب «كورونا»

الأحد 22/مارس/2020 - 02:04 م
الفنان عابد فهد
الفنان عابد فهد
منار إبراهيم
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توقف تصوير مسلسل "الساحر"، الذي يخوض بطولته الفنان عابد فهد لحين شعار آخر، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا، عن توقف تصوير المسلسل الذي تشارك في بطولته، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت صورة لها من داخل الكواليس، معلقة عليها: "الساحر مع وقف التنفيذ، لكام يوم لسلامة فريق عمل غالي علينا، على أمل نستأنف التصوير بوقت قريب ونلتقي سوا بشهر رمضان المبارك".

"الساحر" قصة وتأليف سلام كسيري، سيناريو وحوار حازم سليمان، تدور أحداثه حول رجل من الطبقة المتوسطة، ذي مؤهلات عادية، تقوده الظروف ليصبح ضمن عالم الكبار فيتغير واقعه كليًا، ويلعب بطولته كل من عابد فهد، ستيفاني صليبا.

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